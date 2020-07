Orsi: "Champions? Il Napoli ha le stesse chance del Barça! Sul mercato..."

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "E' sotto gli occhi di tutto il grande lavoro di Gattuso. I giocatori venivano da un ammutinamento, da. un momento in cui la loro autostima era sotto ai piedi. Il mister ha fatto un grande lavora da psicologo rivitalizzando giocatori come Insigne e Lozano. Peccato il Napoli si sia svegliato tardi.

MERCATO - "Il mercato deve dare al Napoli qualcosa d'importante per alzare il livello tecnico.Per sostituire giocatori come Koulibaly, Callejon e Milik, serve gente forte. Il Napoli è stato sempre oculato nella gestione societaria, vedremo come finirà questo campionato e cosa farà col Barcellona. Bisogna capire che giocatori arriveranno nel mercato estivo".

BARCELLONA - "Non è una partita chiusa. Il Barcellona non sta passando un grande momento. Gli spagnoli si scoprono in difesa, il Napoli ha le stesse chance di passare il turno della squadra catalana"