Orsi contro i critici: “Nessun caso Meret! L’ambiente vuol farsi del male se si parla solo di lui”

Nando Orsi, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Mi sembra quasi che qualcuno non vedeva l'ora che sbagliasse Meret per puntargli il dito contro. Ha sbagliato una partita, tutto qui. Non c'è un caso Meret. Il portiere del Napoli sta facendo un grande campionato, ha salvato un sacco di partite, ha la piena fiducia dei compagni. Ed è bene ricordare che ha cominciato la stagione sapendo che la società voleva sostituirlo; ha dimostrato personalità, carattere e qualità. L'errore ci può stare. Lo svarione è dietro l'angolo per tutti i portieri.

Ha commesso un errore di valutazione. Quelli son tiri che pensi di averli in mano e invece vanno dentro, capita. Si gira pagina e si pensa alla prossima partita che per il Napoli è importantissima. E' un po' come quello che capita al tennista che sbaglia una volèe da un metro sotto rete: resetta subito e pensa al punto successivo. Non mi sembra giusto aprire un dibattito su Meret al primo errore. Sarà stato anche merito suo se il Napoli è primo in classifica e ha vinto 10 partite consecutive? Se l'ambiente Napoli vuol farsi del male, allora si cominci pure a parlare solo di Meret, così si arriva a una sfida fondamentale come quella di domenica all'Olimpico con un carico di responsabilità non richiesto”.