Orsi critico: “Nelle ultime tre partite c’è un’involuzione del gioco del Napoli”

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Giochiamo d’anticipo e ha commentato il ko del Napoli contro la Fiorentina: “Tutti erano esaltati dopo il pareggio con la Juve e la vittoria con la Sampdoria. Dopo la Sampdoria avevo detto che il Napoli non aveva giocato benissimo e che aveva vinto con una tra le peggiori squadre di questo inizio di anno. La Fiorentina ha aggredito, squadra fisica, che gliel’ha incartata. Il Napoli non è mai riuscito a uscire dal pressing, a imbastire un’azione negli ultimi 16 metri. E’ un momento brutto, è vero che ci sono degli assenti ma secondo me c’è un’involuzione del gioco del Napoli che da tre partite a questa parte sta venendo fuori".