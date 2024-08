Orsi: "Eccetto l’Inter, tutte squadre incomplete. Un avvio condizionato dal mercato"

vedi letture

"Un campionato difficile da giudicare fin quando non c’è un mercato chiuso".

Intervistato da Radio Radio, Nando Orsi ha parlato così delle favorite per il campionato di Serie A. Fischio d'inizio domani alle 18.30 con due partite, ovvero Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni dell'ex portiere, riportate da L'Interista: "Eccetto l’Inter ci sono squadre incomplete, come ad esempio il Genoa. Il problema è che il mercato finisce il 30 agosto e invece dovrebbe finire domani, così le squadre si sbrigano e si completano. Molte squadre perdono punti proprio per questa situazione e altre ne guadagnano proprio per situazioni avverse".

Prosegue così Orsi, che iniziato la sua carriera in panchina da vice di Roberto Mancini prima alla Lazio e poi all'Inter e in seguito ha svolto l'incarico di capo allenatore sulle panchine di Livorno e Ternana: "Quindi quello delle prime tre giornate non può essere un campionato normale, dove non si possono dare dei giudizi. Un campionato difficile da giudicare fin quando non c’è un mercato chiuso".