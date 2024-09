Orsi: “Il Napoli finora ha giocato malissimo, ma ha 6 punti in classifica”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “ADL ha fatto 20 anni a Napoli con un grande percorso. Può piacere o non piacere comunicativamente, ma ha portato in squadra grandi calciatori e due stagioni fa c’è stato il coronamento con uno Scudetto. Il percorso però non è finito ma c’è un nuovo progetto, con il mercato ha dato a Conte una squadra a sua immagine e somiglianza. Il fatto che poi parli e si veda poco ricalca esattamente quanto fatto durante la gestione Spalletti.

Mercato? C’era bisogno di dare un taglio netto col passato e si sono fatti investimenti su calciatori molto importanti, per vincere subito. Il fatto di non giocare le coppe e avere un allenatore come Conte può essere un grande vantaggio.

Inizio di stagione? Il Napoli fino a questo momento ha giocato malissimo, ma ha 6 punti in classifica. È ancora l’inizio, sia per il Napoli che per altre squadre, ma bisogna certamente migliorare in futuro.

Rinnovo Meret? In caso di addio non so se sarebbe più contento lui o i tifosi. Secondo me non dovrebbe prolungare, ma scappare via, se non è ben voluto. Parata contro il Parma? Meravigliosa, ha dimostrato di avere grandi riflessi.

Folorunsho? Non penso che Conte gli darà grande spazio, penso che a gennaio andrà via. Lukaku? Partito bene, ma vedremo nel tempo se saprà ripetere quanto fatto da Osimhen in questi anni.

Chi andrà in Champions quest’anno? Inter, Juve, Napoli e Milan”.