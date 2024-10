Orsi: “In futuro non mi aspetto un gioco spumeggiante. Lo spettacolo del Napoli è un altro…”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “Sento spesso dire che il Napoli è al 40%, ma quando una squadra vince 7-8 partite è impossibile che avvenga sempre per caso. È semplicemente un modo di vincere differente rispetto al grande spettacolo. Conte ha capito che questa è una squadra molto fisica e sfrutta questo fattore per vincere le gare. Nelle prossime gare ci sarà un’evoluzione a livello atletico, ma non mi aspetto un gioco spumeggiante. Lo spettacolo il Napoli lo mostra nel momento in cui a fine gara ha vinto”.