Orsi: "L'Empoli darà tutto ma il Napoli deve vincere, ora la differenza può farla la testa"

“L’assenza contro l'Empoli di Di Lorenzo, Anguissa e Buongiorno può creare qualche problema a Conte ma queste avversità capitano ora contro una squadra che non è la più in forma del campionato. Juan Jesus – ha detto l'ex portiere e commentatore Sky Nando Orsi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha dato prova di affidabilità, Gilmour può affiancare Lobotka e Mazzocchi o Spinazzola potranno sostituire il capitano. Delle tre, l'assenza più pesante è quella di Buongiorno che durerà più a lungo e tutta la fase difensiva cambia quando l'ex Toro non c'è. Il doppio play ha funzionato, può garantire maggior possesso palla e maggior palleggio. L'Empoli si gioca la permanenza in A quindi darà tutto e certamente non sarà facile per il Napoli che però è chiamato a vincere.

Il calo degli azzurri può trovare motivazioni di varia natura, concreta quella psicologica: stare in cima alla classifica per tanto tempo potrebbe aver portato qualche pressione, poi ci sono stati gli infortuni, il mercato di gennaio che ha indebolito la squadra, inoltre Conte ha dimostrato di fare particolare affidamento su un numero ristretto di calciatori. Ora la differenza può farla la testa: è l’aspetto psicologico che deve dare al Napoli la forza di competere con l’Inter fino all'ultima giornata”.