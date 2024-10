Orsi: “Meret? I buoni passano per cog***ni! Deve andare via, lo vedrei bene al PSG”

vedi letture

Fernando Orsi, allenatore ed ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it

Fernando Orsi, allenatore ed ex portiere, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Sorpreso di un Napoli già così pronto ed in vetta alla classifica? Forse più dalla rapidità con cui Conte è andato ad incidere a livello mentale sul gruppo che sul primato in classifica. Mi sorprende l’atteggiamento della squadra, l’intensità e l’animo di questo Napoli. Sinceramente me l’aspettavo tra le prime della classifica a questo punto del campionato proprio perché vedo un’empatia tra Conte e la squadra. Quando chiama Conte è difficile dirgli di no, soprattutto quelli che hanno le caratteristiche che cerca il tecnico, gente come McTominay e Lukaku per esempio non arrivano a Napoli per caso. Conte è una garanzia per i giocatori e uno del Manchester United rinuncia alle Coppe solo perché è stato chiamato da Antonio.

Scudetto dopo la stagione disastrosa dell’anno scorso? Non facciamo paragoni perchè l’anno scorso nemmeno la pizza era così buona (scherza ndr.). Quest’anno c’è un’autorità diversa, comanda solo uno e comanda quello giusto. Il Napoli è stato costruito per vincere, poi magari arriva secondo o terzo e non cambierebbe il giudizio sull’allenatore. Adesso m’aspetto un Napoli che migliori ulteriormente a livello di gioco, dal punto di vista del carattere la squadra è già formata.

Il futuro di Meret? Gli consiglio di andar via, osservo tutto quello che succede intorno a questo ragazzo e penso che è il Napoli a non crederci. Si tentenna sempre sul rinnovo, il rapporto tra la città e il portiere non è mai stato idilliaco con Alex sempre sottoposto ad aspre critiche qualunque cosa faccia. Purtroppo a volte i buoni vengono scambiati per coglioni, gli farebbe bene andar fuori. Meriterebbe una squadra del livello del PSG perché è un grandissimo portiere”.