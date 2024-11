Orsi: “Meret merita il rinnovo, a Napoli ha più dato che ricevuto”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli è ormai squadra solida, non si può più nascondere. Mi aspetto che il girone di ritorno sia in lotta per lo scudetto, ormai è certificato che se lo giocheranno soprattutto Inter- che ha più pressione- e il Napoli. Queste due gare saranno un grande test, se ne uscirà indenne inizierà ad avere una consapevolezza che sin qui non aveva raggiunto. I campionati le vincono le migliori difese, le partite singole chi ha il miglior attacco. Il Napoli ha trovato una grande impermeabilità difensiva, grazie sicuramente all’innesto di Buongiorno ma anche ad un’organizzazione diversa rispetto allo scorso anno. I fenomeni non sono solo i centrocampisti, ci sono anche i difensori come Buongiorno, che fanno la differenza.

Meret merita sicuramente il rinnovo perché, nonostante la diffidenza che sempre c'è stata nei suoi confronti, al Napoli ha più dato che preso. Le grandi squadre si basano su un asse centrale: portiere, difensore forte, centrocampista e attaccante, ed il Napoli elementi importanti in ognuno di questi ruoli. In pochi ricordano la grande parata di Alex contro il Parma. da lì il Napoli è ripartito, è stata una parata fondamentale, perché se il Napoli avesse preso gol sarebbero partite le polemiche e si sarebbe detto che il Napoli non è capace di vincere contro squadre medio-piccole.

Il gol di Kvaratskhelia? Maignan poteva parare quel tiro: la palla rimbalza dopo essere passata, il portiere rossonero doveva anticipare la traiettoria".