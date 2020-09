Orsi: "Napoli travolgente, Osimhen fondamentale anche senza far gol! Sui portieri..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Fernando Orsi, allenatore e commentatore tecnico di Napoli-Genoa per Sky Sport: "Il secondo tempo del Napoli è stato travolgente, nel primo tempo si è concessa anche un'azione pericolosa al Genoa. Napoli preparato atleticamente? Può essere ma quando tecnicamente sei superiore e la palla la fai girare non è che corri di più, corri meglio. Quindi c'è la possibilità che tu possa avere momenti in cui sembra di correre di più. Il Napoli corre bene senza palla: Osimhen creava spazio, così gli altri si buttavano dentro. La bravura di Gattuso è che partecipano tutti al progetto: chi sta fuori non si lamenta, entra e dà il suo contributo. Il Genoa ieri a livello mentale è crollato: il lavoro dell'allenatore è anche dare la mentalità giusta".

ELMAS, I PORTIERI E GLI ALTRI - "Elmas? Giocatore duttile, può giocare esterno o in mezzo al campo, riesce a dare copertura anche a Fabian Ruiz e Zielinski così come buttarsi in avanti. Il giocatore rinato però è sicuramente Lozano, sta facendo la differenza come ha fatto a Parma. A volte ai giocatori magari manca un guizzo per tornare importante e Gattuso gli ha dato fiducia. Alternanza portieri? Io sono contrario ma se va bene così...Il portiere è un ruolo particolare".