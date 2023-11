Orsi: "Osimhen si sta allontanando dal Napoli, la situazione contratto ha inciso"

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Marte Sport Live

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Marte Sport Live: "Garcia ancora in bilico? Penso che il presidente debba risolvere la questione una volta per tutte: o ha la fiducia incondizionata oppure è meglio che vada via, non può stare in questa situazione precaria, ne risentono la squadra e i risultati. Ci deve essere una scelta definitiva, anche a costo di sbagliare per l’ennesima volta si deve prendere una decisione netta, galleggiare sempre fa male ad un ambiente che vuole certezze. La gestione di Osimhen ha perplesso tutti, credo che, anche per la questione del contratto, il calciatore si sta allontanando dal Napoli, anche se magari non andrà via a gennaio ma a giugno.

Anche questa è una situazione che va chiarita, per il bene comune. Anche perchè se con Raspadori vinci le battaglie, con Osimhen vinci la guerra”.