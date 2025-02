Orsi promuove Raspadori: "Merita di giocare anche quando torneranno gli altri"

Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista, è intervenuto a Radio Marte e ha commentato la lotta scudetto e gli ultimi risultati in campionato della squadra di Conte: “Il Napoli ha calciatori che sono in grado di sovrastare dal punto di vista fisico quelli della Lazio, ma ha patito i biancocelesti per l'impostazione di Marco Baroni. Il pari è tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo. I calciatori a disposizione di Conte erano quelli. La penuria di giocatori ha costretto Conte al cambio modulo. Il Napoli non ha fatto una grandissima partita ma ha guadagnato un buon punto in trasferta contro la Lazio che è quarta in classifica.

Dobbiamo ricordare che si trattava di una partita difficile, anche l’Inter aveva una partita complicata contro la Juventus e ha perso. Il Napoli ha guadagnato un punto prezioso. La partita col Como non sarà decisiva anche se è fondamentale per il Napoli arrivare allo scontro diretto con l’Inter, avendo due risultati su tre a disposizione. Il Como sta facendo bene, ma la partita davvero importante è proprio quella contro l’Inter. La soluzione Raspadori-Lukaku in attacco permette a Raspadori di fare il lavoro sporco dietro al belga che ne può risultare avvantaggiato. Si è visto un buon dialogo e un buon feeling tra i due, Lukaku può offrire prestazioni ancor più convincenti insieme a Raspadori. È una soluzione da riproporre probabilmente anche quando Conte avrà a disposizione gli infortunati".