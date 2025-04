Orsi: “Scudetto è nelle mani del Napoli! Può vincere le ultime 5, l’Inter non so…”

Nando Orsi, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Torino: “Ipotesi spareggio? Penso che il Napoli abbia la possibilità di fare 15 punti nelle ultime 5 gare, l’Inter non so. Il destino, visto il calendario, è nelle mani degli azzurri. A me non piacerebbe l’idea dello spareggio.

Ultime cinque giornate? L’unica gara veramente complessa per il Napoli potrebbe essere la trasferta di Lecce, soprattutto se approccerà la sfida come a Monza. Parma e Cagliari potrebbero essere salve, dal mio punto di vista la quota per restare in A è sui 33-34-35 punti. L’Inter invece ha due impegni complicati contro la Roma e la Lazio, anche se bisognerà capire i biancocelesti a che punto saranno alla penultima giornata. Il gol subito da Orsolini a Bologna è il sintomo del momento negativo dell’Inter, i nerazzurri di solito su certe situazioni sono sempre stati molto attenti. Favorita per il titolo? Per assolutamente me il Napoli, al limite si andrà allo spareggio.

Napoli-Torino? Dipenderà tutto dagli azzurri, a prescindere dalle motivazioni dei granata che sono una buona squadra. Nelle ultime giornate si dovrà vincere non con la tattica, ma con la cattiveria. Chi schiererei con Politano e Lukaku? Spinazzola con il Monza non mi ha fatto impazzire, ma in generale quella degli azzurri è stata una brutta prestazione. Raspadori secondo me è più adatto vicino al centravanti belga”.