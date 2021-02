Orsi sicuro: "Mandare via Gattuso sarebbe una tragedia, nessuno può fare miracoli"

Nel corso de Ne parliamo il giovedì, in onda su Canale 21, è intervenuto l'ex portiere e commentatore televisivo Nando Orsi.

Sui giocatori in scandenza di contratto: “La professionalità dei giocatori va al di la dei contratti, solo in Italia si possono dire e pensare queste cose. Sono luoghi comuni sbagliati.

Sul fraseggio dal basso: I giocatori ormai non hanno più il coraggio di andare avanti e giocare profondo verticalizzando e si rifugiano all’indietro. Il Napoli di Sarri partiva dal basso con l’azione ma aveva un ritmo e una velocità d’esecuzione incredibili. Osimhen ieri ha giocato tutta la partita spalle alla porta, non ha visto una volta in faccia il portiere dell’Atalanta. Lui ama giocare in profondità e ieri non è stato mai lanciato in avanti.

Sul futuro di Gattuso: Sarebbe una tragedia mandare via Gattuso adesso. Nessuno può fare i miracoli, non c'è tempo. Non servirebbe a niente, nemmeno se con la Juve il Napoli dovesse perdere. Se il presidente manda via Gattuso, dà nuovamente ragione ai giocatori”.