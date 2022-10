Orsi sottolinea: “Sul gol di Osimhen al 95% è errore di Smalling”

Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio

Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: “Sul gol di Osimhen al 95% è errore di Smalling, uno come lui non può farsi portare via una palla così, anche se è vero che l'attaccante è fisico. È un gol meraviglioso. Primo tempo mesto, poi il Napoli ha cominciato a giocare. Mourinho, a parte a livello motivazionale, sta dando poco: non c'è un'idea, i giocatori sono lì e sperano che Zaniolo faccia lo strappo e che Pellegrini inventi qualcosa, per il resto è poca roba”, le sue parole riportate da LaRoma24.