Orsi svela: "Ancelotti mi ha detto che Elmas è straordinario, non sarà solo una riserva"

I colpi servono in attacco, perché in mediana è già arrivato Elmas a completare il reparto. E' questo il pensiero di Fernando Orsi, allenatore, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli "Adesso il Napoli ha un atteggiamento molto europeo da quello che stiamo vedendo da questi test estivi. Allan-Zielinski è una coppia perfetta, complementare. Il Napoli ha anche Fabian ed Elmas. Io ho parlato con Ancelotti di Elmas e mi ha detto che è un giocatore straordinario. Ha detto che si tratta di un acquisto importante, mi ha fatto capire che sarà un'alternativa importante. Sono convinto che a volte il macedone giocherà anche titolare, non partirà solo dalle retrovie. Con questi quattro il centrocampo è completo".