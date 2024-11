Orsi: “Troppo accanimento su Meret, si aspetta un errore per puntargli il dito contro”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: “Ogni volta che Meret sbaglia viene sommerso dalle critiche, sembra quasi che si aspetta apposta il suo errore per puntare il dito contro, e questo non mi piace, non lo trovo giusto, perchè considero Meret un ottimo portiere. Certo, sul gol di Calhanoglu ha qualche responsabilità, ha sbagliato. Nel senso che ha letto male il tiro, non era ben posizionato ed è andato con la mano debole sul tiro. Detto questo ha sbagliato, ok, ma bisogna voltare pagina e non soffermarsi sull’errore, perchè tutti li commettiamo”.