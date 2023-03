Osimhen a secco con la Nigeria. Il Ct ammette: "Sente più pressione che a Napoli"

Non solo Europa nella settimana internazionale. Stanno andando in scena in questi giorni le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo Europa nella settimana internazionale. Stanno andando in scena in questi giorni le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, che si giocherà a gennaio 2024 in Costa d'Avorio. 180' per Victor Osimhen nelle partite contro la Guinea-Bissau, una vinta e una persa con medesimo risultato: 0-1. La stella del Napoli non è riuscita ad andare a segno, sfiorando in un paio di occasioni il gol ma fermandosi al palo.