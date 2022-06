Osimhen: "Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani per l'assenza al Mondiale, siamo tutti tristi"

Come l'Italia, la Nigeria non si è qualificata ai Mondiali. Victor Osimhen, attaccante del Napoli e stella della nazionale, ne ha parlato in un'intervista

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come l'Italia, la Nigeria non si è qualificata ai Mondiali. Victor Osimhen, attaccante del Napoli e stella della nazionale, ne ha parlato in un'intervista a Football Republik: "A volte il calcio è così. Volevamo andare al Mondiale, come il Ghana, ma è andata così. Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani. In tanti ci supportano ancora, ma dobbiamo cercare di riportare tutti i nostri tifosi dalla nostra parte. Tutti sono tristi, nessuno è felice di non andare al Mondiale. Ma è una cosa che va superata. Bisogna guardare avanti".