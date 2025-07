Osimhen-Galatasaray, Marino: "E se ci fosse un altro club sotto? Vi spiego perché lo penso"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’ex direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino. Di seguito le sue parole: "Nei giorni scorsi ho espresso il mio dubbio sulla questione legata a Victor Osimhen. Conosco il modo di trattare dei club turchi e so che cercano di attrarre i giocatori con ingaggi elevati pagando il cartellino ad un prezzo ridotto e con dei ritardi. Inizialmente il Galatasaray sembrava disposto ad assicurare le cifre della clausola di circa 75 milioni. C’è una condizione, però, che ha frenato la trattativa ed è la richiesta dei turchi di pagare la clausola in cinque rate.

Qualora il Galatasaray dovesse cedere il calciatore dopo un anno ad un altro club, pagherebbe solo una rata equivalente ad un prestito secco. Questa condizione mi ha fatto sorgere il dubbio che ci fosse qualche squadra dietro questa operazione che spinge affinché l’operazione si svolga in questa direzione poiché non può garantire le fideiussioni. Evidentemente la società in questione ha garantito al Galatasaray di acquistare il giocatore dopo un anno pagando il residuo delle rate. In questo modo il club turco pagherebbe solo una rata della clausola che equivarrebbe ad un prestito.

Io parlo sempre di dubbi ma Il Presidente del Napoli si sarà reso conto che ci può essere dietro un potenziale acquirente e chiede delle garanzie economiche sulla cessione del giocatore. De Laurentiis vuole ricevere gli importi senza subire ritardi, per fortuna la FIFA prima o poi costringe i club a pagare. Ritorno a Napoli? Il club partenopeo sarebbe molto più forte dell’anno scorso con Victor Osimhen. Il Napoli sta facendo un ottimo mercato e con la squadra dell’anno scorso più Osimhen e i giocatori che ha acquistato avrebbe tutte le carte in regola per farsi strada in Champions".