Osimhen, i dubbi di Chiariello: "Arriverà o farà la fine di Pépé?"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Oma ci dice che Osimhen ha già fatto le visite mediche e che sta per essere annunciato. Arriva Iovino e dice che secondo lui il Lille ed il Napoli l'hanno fatto fuori per Osimhen, intanto non si sa il calciatore se firma, non firma, con chi firma. I giornali dicono che il Liverpool si è fatto indietro: stallo totale. Arriverà a Napoli o farà la fine di Pepe? Ci siamo risparmiati un bel pacco o ci stiamo perdendo un futuro fuoriclasse? Lo scopriremo solo vivendo".