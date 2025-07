Osimhen-Juve, Tacchinardi: "Perfetto per leadership, ma da solo non basterebbe"

Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero e oggi opinionista, ai microfoni di Mediaset ha parlato della sfida che attende la Juventus questa sera contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io dico 60% Real e 40% Juventus, perché è una partita secca e può succedere di tutto. Il Real Madrid è sicuramente favorito però la Juventus tornerà in campo con i titolari e dopo la batosta con il Manchester City deve fare una partita di grande orgoglio".

Alessio Tacchinardi si è poi soffermato anche sul possibile arrivo di Victor Osimhen per il reparto offensivo: "Da solo non basta ma insieme ad un bel centrocampista e ad un bel difensore la Juventus potrebbe avvicinarsi tanto a quelle davanti. Osimhen è il giocatore perfetto per leadership in quella parte del campo".