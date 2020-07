Osimhen, l'allenatore al Wolfsburg: "Un diamante! Ora è maturo, deve migliorare in un aspetto..."

Martin Schmidt, ex allenatore del Wolfsburg che proprio in Germania ha allenato Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Victor è un buon giocatore, molto bene in pressing, aggressività, catto, ha grande qualità, ha forza anche nei duelli. Mentalità e grande cuore, penso che vada bene per la filosofia del Napoli.

Dove migliorare? Forse nella tattica, conosco il calcio italiano ed è molto importante la tattica. Lui è un grande atleta, molto veloce, gioca con entrambi i piedi, ma nella tattica potrebbe avere ancora un grande potenziale.

Osimhen al Wolfsburg? Grande problema è che era molto giovane in quel tempo, c'erano grandi differenze culturali rispetto alla Nigeria. L'altro problema riguardava la grande concorrenza, c'era Mario Gomez che era il numero 9, c'era Origi attualmente al Liverpool. Io in lui ho visto un diamante giovane.

Napoli? Si, penso che sia maturo per Napoli, è maturato. La sua mentalità lo aiuterà nell'integrarsi rapidamente, mentalità e grande cuore lo aiuteranno".