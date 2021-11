Osimhen, l'amico-giornalista: "Medico Nigeria mi ha detto che può perdersi la Coppa d'Africa!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen: "Sono stato a Milano a vedere la partita, dovevo incontrarlo dopo la gara ma a causa dell'infortunio non ho potuto. Victor è molto giù, ha una voglia matta di stare in campo e sentir parlare di un possibile stop di due mesi rende il suo stato d'animo molto negativo.

De Laurentiis gli ha scritto? Non posso esserne certo. So però che suo cognato e suo manager Osita Okolo è tornato a Napoli e si occuperà di Victor per tenerlo su di morale. Intervento chirurgico? Non abbiamo ancora notizie, stiamo aspettando per i tempi di recupero. Ovviamente siamo preoccupati per la Coppa d'Africa. Può perdere la competizione? Purtroppo sì, ho parlato con il dottore della Nigeria e mi ha spiegato che a causa delle fratture potrebbe anche perdere la Coppa d'Africa. Molte persone sono spaventate adesso perché lui potrebbe non esserci. Questa però è solo una previsione medica. La gente ora sta pregando in Nigeria per averlo magari almeno per la seconda fase della Coppa. Sia Napoli che Nigeria stanno pregando per lui".