Osimhen, l'esperto di calcio francese: "La Premier affascina, in Italia siamo da terza categoria!"

L'avvocato Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per affrontare il tema Victor Osimhen: "Il calcio inglese ha un certo fascino, soprattutto economico. Anche gli emolumenti sono molto diversi. Noi siamo ormai un calcio di terza categoria, finchè non capiamo questo e torniamo ad essere l'elite, allora non ci sarà mai competizione. Ormai anche la Germania ci ha superato.

Cambio agente di Osimhen? Qualche cosa gli ha fatto balenare il cambio. Forse il nuovo agente ha qualche contatto con qualche squadra di Premier. I giocatori sono degli esseri viziati, cambiano tre procuratori in un anno".