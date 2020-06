Osimhen, l'esperto di Ligue1: "In Francia è considerato l'erede di Drogba"

Alessandro Canovi, operatore di mercato molto attivo in Francia, ha parlato dell'obiettivo azzurro Osimhen - atterrato a Napoli in questi minuti - nel suo intervento a Radio Marte: "Osimhen è un calciatore pronto per la SerieA dal punto di vista fisico e tecnico, magari avrà bisogno di tempo dal punto di vista tattico ma sono pochi i calciatori che arrivano dal campionato francese e hanno grandi difficoltà in Italia. Osimhen ha fatto molto bene con il Lille e in Francia lo considerano l’erede di Drogba. Non è facile trattare con il club francese perché è una bottega molto cara, vedremo se e a quali cifre sarà acquistato”.