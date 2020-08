Osimhen, l'intermediario: "Mai stato negativo sull'affare col Napoli, su Gattuso..."

Andrea D'Amico, intermediario che si è occupato anche dell'affare Osimhen-Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Rino giocatore? Facevamo un contratto nuovo ogni anno, per cui al Milan c'è sempre stata una concezione meritocratica dei contratti, più si faceva bene e più si guadagnava. Osimhen? Non sono mai stato negativo riguardo l'affare, sapevo che avremo superato tutte le difficoltà. Non abbiamo mai avuto paura. Osimhen a Castel di Sangro? Non ho parlato di questa possibilità, dico solo che cose che conosco al 100%. Quando un allenatore fa particolarmente bene può essere un valore patrimoniale per la società, però per Rino non è mai stata questa un'esigenza primaria".