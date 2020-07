"Osimhen ricorda Mbappè e Weah", Fedele replica a Marcolin: "Lo stiamo rovinando, io prenderei Leao"

"Osimhen è forte, sembra Mbappè o Weah". Lo dice Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, a Canale 21. Lo stoppa Enrico Fedele, che dice: "Si tale e quale. Io l'ho visto due volte dal vivo. E' un giocatore che ha bisogno di spazi, è un contropiedista, non è un bomber d'area di rigore. Io avrei preso Leao". E ancora: "Stiamo tutti rovinando Osimhen. Lo stiamo pagando tanto quanto è stato pagato Icardi e aspettiamo che venga qui a fare sfracelli. Invece è una promessa, un ragazzo, che può adeguarsi oppure no".