Osimhen trascina la Nigeria, il CT lo esalta: "Il miglior attaccante al mondo"

La schiacciante vittoria per 4-0 della Nigeria contro il Benin ha sancito a tutti gli effetti la qualificazione ai playoff per tenere vivo il sogno di accesso ai Mondiali 2026. Eric Chelle, CT delle Super Aquile, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Meritavano questa partita. Perché non è stato facile, con un nuovo allenatore, una nuova filosofia, reagire subito così bene. Ora andiamo in Marocco. Non è finita, questo è solo l’inizio. Sarà molto, molto, molto difficile. Stasera sono semplicemente felice per i miei giocatori. Hanno giocato una grande partita. Soprattutto il miglior attaccante del mondo. E tutti i giocatori hanno dato tutto. Per me, sono i miei campioni", le parole rilasciate in conferenza stampa.

Alla guida della Nigeria dallo scorso gennaio, Eric Chelle è riuscito a riportare stabilità dopo una serie di critiche e risultati altalenanti: "Il calcio è così. A volte sbagli, ti perdi. Ma loro amano il Paese, la Nigeria. Danno tutto. Se vinciamo, vinciamo insieme. Se perdiamo, se moriamo, moriamo insieme. Sono così orgoglioso dei miei giocatori. Sono così orgoglioso del mio Paese. Non è finita. Quindi grazie mille per tutto. Ora ci aspetta tanto lavoro". Una menzione d'onore poi è stata fatta per Victor Osimhen, ex Napoli e ora centravanti del Galatasaray, reduce da una tripletta ieri: "I giocatori hanno disputato una partita eccellente, soprattutto il miglior attaccante del mondo, Victor Osimhen".