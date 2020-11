Ospina-Meret, Gattuso spiega: "Li scelgo in base a come gli avversari vogliono venirci a prendere"

E' sempre vivo il dualismo tra i pali del Napoli tra Meret e Ospina, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato le sue scelte: "Loro lo sanno, faranno 35 partite uno e 30 un altro. Ci vuole impegno, ci vuole serietà. Se stanno sul pezzo e ci sta dentro con la testa si può fare tutto. Ho due ottimi portieri, di qualità. Come li scelgo? Meret è migliorato tanto nelle giocate coi piedi. Con me è cresciuto tanto e può farlo ancora, perché ci sta lavorando. Li scelgo in base a come gli avversari vogliono venire a prenderci".