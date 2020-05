Ospina torna sull'errore con la Lazio: "Difficile riprendersi, ma i portieri devono farlo subito"

Contro la Lazio David Ospina fu autore di un brutto errore che regalò il gol-vittoria a Ciro Immobile. E su quest'episodio il portiere colombiano è tornato, in un racconto più in generale sul ruolo del portiere, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' bellissimo, ma ci vuole grande personalità perché ci si ricorda sempre degli errori dei portieri, anche se vengono fatte cose importanti. In una partita possono succedere degli errori, come il mio contro la Lazio. E' difficile riprendersi dopo un errore, ma bisogna farlo perché si va avanti. Bisogna imparare dagli errori e andare avanti".