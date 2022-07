Ottaiano si sbilancia: “ADL non cederà mai Koulibaly alla Juventus”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’agente di mercato Antonio Ottaiano

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’agente di mercato Antonio Ottaiano: “Credo che l’incontro tra Juve e Ramadani potrebbe essere più legato ad altri giocatori che a Koulibaly. Da agente poi si fanno sicuramente tante valutazioni: ingaggio; prospettive e accordi.

La Juve è una società seria che cerca di convincere i giocatori come meglio può. Faccio faticare a pensare che Koulibaly possa andare alla Juve, è una persona trasparente ed è quel classico ragazzo che quando parla dice cose che crede.

Lo stesso presidente De Laurentiis, secondo me, non cederà mai alla Juve perché non è uno che tratta giocatori di un certo rilievo con squadre italiane. Se Koulibaly va via va all’estero, la Premier è la soluzione più possibile”.