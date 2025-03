P. Cannavaro: “Buongiorno è una certezza! Neres? Sarà arma in più a gara in corso”

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Buongiorno? Mi sta piacendo tanto, anche in passato lo avevamo apprezzato sia con il Torino che con la Nazionale. A me piacciono le sue qualità, ha una grande attenzione per tutti i 90 minuti, è un valore aggiunto per questa squadra.

Neres? Mi aspetto che possa essere un’arma in più anche a partita in corso appena avrà ripreso appieno al sua forma fisica. Ha dimostrato degli ottime qualità finché non si è fermato. Ha grandi qualità, sa saltare l’uomo e crea disagi alle difese avversarie. Sarà un’arma importante rispetto a questo finale di campionato”.