Pace fatta con ADL? Gattuso: "Il presidente è il presidente, bisogna avere rispetto"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa dellla sfida di Europa League contro il Granada, ha parlato della ritrovata serenità con De Laurentiis, dopo la presenza del presidente a Bergamo e poi con la Juve: "A noi serve tutto, alla squadra fa bene che ci siano persone vicine alla squadra. Il presidente è il presidente, è quello che mette i soldi e fa funzionare la struttura. E anche se ci sono delle discussioni bisogna avere sempre rispetto, poi nelle grandi famiglie possono esserci malumori. E' il nostro presidente e quando si sente di venire a me fa piacere. In questo momento di difficoltà è giusto essere tutti uniti e far sentire il calore a chi ci circonda".