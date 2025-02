Padovan a sorpresa: "Conoscendo Conte gli sarà più utile Okafor che Kvara"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Conte dirà a tutti di stare calmi, ma la verità è che l’Inter è in seria difficoltà. Ci sono giocatori chiave non al meglio, e anche l’allenatore ha sbagliato a Firenze nel leggere la partita. Sono sicuro che Conte sa che a Firenze è stato fatto, seppur indirettamente, un passo importante. Inter favorita per lo scudetto? No, anche se penso che i nerazzurri siano più forti credo che la favorita ora è il Napoli. Non si può dire ancora che l’Inter è l’assoluta favorita. Conte sa che può fare la differenza e lo dice. Non cerca alibi. Avendo in mano totalmente la squadra sa che può metterci del suo.

Mercato? Il Napoli non si è rinforzato, anzi si è indebolito. Ma nemmeno le altre, e penso all’Inter, si sono rinforzate. Il Milan è più forte di prima ma è 20 punti dietro. Se conosco un po’ Conte penso che per lui sia più utile avere Okafor che Kvaratskhelia. Crisi Inter? Per ora parlerei soltanto di una serata storta. Sono sicuro che i nerazzurri lunedì vinceranno, ma ora i tre punti adesso pesano”.