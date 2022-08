Padovan: "Ad oggi Napoli non è competitivo e non rientrerebbe tra le prime 4"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento il Napoli non può rientrare tra le prime quattro perché ha una squadra incompleta, a cominciare dal portiere. Meret continua a fare degli errori, quindi ci vuole un portiere, ci vuole un attaccante. A centrocampo ci sono dei dubbi da sciogliere, Fabian non andrà via ma siamo distanti per il rinnovo e c'è un'offerta del West Ham per Zielinski. Questo per dire che il Napoli è ancora un cantiere aperto. In questo momento secondo me il Napoli non è competitivo, va completato. Il rilievo che faccio io credo che l'abbiano già fatto De Laurentiis e Giuntoli: questa squadra va rimessa in carreggiata, dopo le tante e importanti assenze".