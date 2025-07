De Maggio: "Follia dare via Caprile a 8mln per il 28enne Milinkovic a 18mln"

"Non sono convinto di Milinkovic-Savic a quelle cifre e a 28 anni. Per me non è un portiere di grande livello, ma spero di sbagliare. Se conte ci dimostrerà il contrario, tanto di cappello... seguiranno aggiornamenti". Lo ha detto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio intervenuto a Radio Goal. "Io ho visto alcune partite con errori evidenti, salvo questa stagione in cui è stato molto bravo. Meret è bravo che è in nazionale, è più giovane e ha vinto due scudetti. Meret è di un'altra categoria. Ovviamente abbiamo il diritto di critica. Per me è follia pura dare Caprile a 8 milioni e spendi 18 milioni per un 28enne. Per me non è un'operazione vincente. Per giunta, nell'immediato e per il futuro Caprile è più forte di Milinkovic".

Il numero uno del Torino è nel mirino del club azzurro: la trattativa tra i due club è avviatissima. Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.