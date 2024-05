Padovan: "Conte e Lukaku? Se arrivano entrambi il Napoli sarà da scudetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “La rabbia della piazza porterebbe la società a rifondare completamente il Napoli, dopo Udine andrebbero mandati via tutti. Ma serve anche lucidità e programmazione. Le prossime tre partite continueranno ad essere uno strazio e un’agonia, con la Conference che sfuggirà. Ed è un peccato, perché un Napoli vero potrebbe vincere a mani basse la Conference. La spina dorsale della squadra è ancora salvabile, poi in tanti dovranno essere ceduti per fare cassa e riaprire un nuovo ciclo. Kvara è un punto fermo, ma staremo a vedere quella che sarà la reale volontà del georgiano.

Conte e Lukaku? Se arrivano entrambi, il Napoli è da Scudetto a prescindere da tutto il resto. Non credo però sia una pista calda, non vorrei che alla fine restasse proprio Calzona. Si è raffreddato anche il profilo di Pioli… Con Conte e Lukaku non ci sarebbe bisogno di smantellare la squadra, li rivitalizzerebbe da capo. Chi dice che gli allenatori non contano, capisce poco o nulla di calcio. Spalletti l’anno scorso valeva il 90% della squadra, Calzona, Mazzarri e Garcia contano il 10%. Thiago Motta? Andrà via da Bologna e credo sia diretto alla Juventus. Contro il Napoli dovrà stare molto attenta, perché Roma e Atalanta sono lì, ma lo scontro diretto di domenica aiuterà i rossoblù a blindare la Champions”.