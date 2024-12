Padovan: "Conte ha sbagliato poco, ma avrebbe dovuto dare qualche chance a Rafa Marin"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "L'infortunio di Buongiorno è ovviamente una terribile notizia.

Il Napoli al momento non ha sostituti di valore ma credo che non avrà problemi nel vincere a Genoa. Piuttosto bisogna pensare immediatamente al nome per gennaio perchè Buongiorno resterà fuori per due mesi. Juan Jesus e Marin evidentemente non convincono Antonio Conte, ma non credo che Olivera al centro possa essere una giusta soluzione. Vorrebbe dire rimuovere la seconda certezza alla fascia sinistra dopo l'infortunio di Kvarastkhelia. Conte ha sbagliato veramente poco da quando è a Napoli, ma forse avrebbe dovuto dare qualche chance concreta a Rafa Marin, il ragazzo spagnolo non ha mai avuto modo di esprimersi nel sistema della squadra".