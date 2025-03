Padovan: "Conte? Non andrà da nessuna parte e resterà a Napoli. Piuttosto deve svegliarsi"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Il Napoli è una squadra sgonfia, e non si capisce perché. Gli azzurri hanno perso altri due punti, ed è stata un’occasione sciupata. Resto dell’idea che il Napoli resti l’unico antagonista dell’Inter, mentre l’Atalanta rimane con un andamento altalenante. La squadra di Inzaghi ha un percorso tremendo in aprile, mentre i partenopei hanno un calendario favorevole: a patto che si confermino le aspettative. L’altra consolazione penso sia il ripristino del 4-3-3, che è il modulo che ha portato il Napoli in alto con i grandi risultati che ricordiamo.

Non capisco perché accontentarsi del posto Champions e arrendersi. Proprio perché il Napoli ha di fatto centrato l’obiettivo bisogna provarci con leggerezza, senza avere paura di fallire. Come sempre occorre equilibrio, e bisogna ammettere che il Napoli è in un momento non facile. Il Napoli ha tutto quello che occorre per tornare in corsa e rimettersi in regola.

Futuro di Conte? Non ha un contratto di un anno, e ha un accordo lungo. Piuttosto dico che Conte deve svegliarsi, perché non sta facendo bene. Secondo me non andrà da nessuna parte e resterà a Napoli”.