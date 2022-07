Padovan crede in Zielinski: "Col 4-3-3 rivedremo quel crack che volevano tutte le big!"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski viene da una stagione negativa e quindi ha innanzitutto il dovere di riscattarsi agli occhi di Spalletti, per se stesso e per i tifosi. Non so se la sua stagione non positiva sia dovuta alla posizione, può darsi. Ma sicuramente il 4-3-3 gli è più confacente e credo che ritroveremo quel crack che era appetito da tanti grandi club gli anni scorsi. La riscossa viene dalla condizione fisica e dalle motivazioni, se ci sono gambe e testa Zielinski potrà essere centrale nel campionato del Napoli".