Padovan: “Il Napoli ha ragione ma mettetevi nei panni di Kvara, decisiva la sua volontà”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara è forte, ha fatto un buon europeo anche se non è stato la stella nascente della competizione anche perché come stella era già nata. In questo caso hanno ragione un po’ tutti.

Ha ragione il Napoli che dice: ‘Il contratto l’ha. Il contratto è lungo, cosa vuole da noi?’. Il Napoli dice anche che sono disposti a riparlarne e portarlo da 1,5 a 3-4mln, il problema è che il PSG offre 7,5. Cosa può fare un giocatore, che andrebbe a giocare la Champions e al PSG, con 7milioni e mezzo di ingaggio?

Soluzione clausola dall’anno prossimo? C’è sempre il solito rischio, se il PSG vuole Kvara lo deve pagare al Napoli e il club di De Laurentiis può chiedere anche 80mln, il punto è che Conte lo vuole, è necessario per il suo gioco. E’ un giocatore trascinante, soprattutto dominante nei duelli individuali, e quindi è un giocatore prezioso per il calcio in generale perché ti crea superiorità numerica e ti fa anche gol.

Come va a finire? Le volontà del giocatore sono decisive, se decide di restare a Napoli fa una grande cosa anche per i tifosi”.