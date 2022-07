Padovan: "Il Napoli offriva più soldi per Dybala, ma la Roma è stata più convincente"

"Non voglio fare il difensore di De Laurentiis, ma secondo me il Napoli come società il suo l’ha fatto”.

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: "Il Napoli ha trattato Dybala, ufficialmente all’argentino dava più soldi ma la Roma è stata più convincente. La squadra non è forte come l’anno scorso, ma non è ancora finita. De Laurentiis ha le idee non chiare, ma chiarissime. Vuole un Napoli sostenibile e per ottenerlo deve tagliare gli stipendi, cedendo i cedibili sul mercato. Koulibaly voleva andarsene, non è colpa di De Laurentiis. Tra l’altro era anche l’ultima occasione per il Napoli per fare un po’ di cassa col difensore. Quello che gli si rimprovera al presidente in città è il mancato arrivo di Dybala e forse anche il non aver rinnovato Mertens. Non aver chiuso col belga è quasi una colpa, ma Mertens a 35 anni gli offrono 2.5 netti all’anno… Non voglio fare il difensore di De Laurentiis, ma secondo me il Napoli come società il suo l’ha fatto”.