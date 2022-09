Padovan: "Kvaratskhelia già in difficoltà? Non è ancora un campione, deve crescere"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Se il Napoli supera la Lazio, si riprende una quota della testa e riporta la bussola Scudetto verso il Sud. Sarà una prova importante per dare credibilità e potenzialità al proprio cammino in campionato. Kvaratskhelia già in difficoltà? Bisogna avere pazienza, lasciamolo crescere. Nelle prime due partite ha fatto vedere tanto, nelle ultime ha fatto vedere un po' meno. Non è un campione, ma può diventarlo. Lasciamo lavorare Spalletti tranquillo. Il vero problema è stato il turnover: troppo massiccio e anche con un cambio di modulo nel mezzo. Spalletti avrebbe dovuto essere più prudente. Raspadori? Non credo che abbia molto bisogno di tempo per inserirsi al meglio è uno intelligente. Contro il Lecce è stato vittima di una partita sbagliata anche dalla squadra. Bisogna avere tanta fiducia e aspettare anche lui. Quando si ambienterà, segnerà tanti gol".