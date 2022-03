Padovan: "La Juve gioca male e i tifosi si stanno lamentando di Allegri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "La Juve gioca male, questo lo sanno meglio di me i tifosi bianconeri. Basta fare un giro sui social dove si legge sempre 'Allegri out'. Questo accade perché c'è stato un Allegri del prima e uno del poi. Quello del prima vinceva gli scudetti, conquistava due finali di Champions, riempiva le aspettative dei tifosi. Quello di oggi non le riempie più perché ci si aspettava un andamento diverso rispetto a quando c'era Pirlo. Il calcio è cambiato e non vorrei Allegri fosse rimasto indietro. La partita contro la Fiorentina è imbarazzante, dove c'è stata un'occasione per Vlahovic e un cross diventato gol, ma ha attaccato solo la Fiorentina. A un tifoso juventino di un certo tipo piace ancora vincere e basta, ad altri che vedono il calcio internazionale di Klopp, Guardiola, quello inglese o il PSG, Allegri inizia a stare un po' stretto".