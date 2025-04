Padovan: “Milan, prendi Conte! Penso che vincerà lo scudetto col Napoli e andrà via”

vedi letture

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a MilanNews.it.

Chi vedrebbe bene al Milan? "Tenterei nuovamente per Antonio Conte, che è un allenatore che dà il meglio quando raccoglie una squadra che non fa le coppe. Penso che vincerà lo scudetto col Napoli e se ne andrà e il Milan è la squadra giusta e alla quale ambisce, perché non l'ha mai allenata e perché vuole fare collezione di grandi squadre".

Lo tenta anche la sua Juventus. "Conte ha smesso da tempo di essere un allenatore identificato con un club, vuole ribadire di essere un professionista e come tale di essere valutato ovunque va".