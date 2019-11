Padovan: "Passo in avanti da parte del Napoli, ma forse andava fatto prima”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Risultato miracoloso? Assolutamente sì, credo che possano superare tutti i gironi. L'Atalanta ha perso le prime 3, ma è in corsa per la qualificazione, le basta vincere contro lo Shaktar e sperare che il Manchester non vada a farsi battere contro il Dinamo Zagabria. Di certo abbiamo tre squadre: Juve, Napoli ed Inter che ci sono. L'Inter affronterà una squadra che ha già raggiunto la qualificazione, il Barcellona, scarica dal punto di vista della tensione ed è una grande opportunità. Liverpool-Napoli, risultato figlio di una crisi? Se non fosse successo tutto questo, anche in campionato sarebbe ad un altro livello. Se fosse anche successo, ma le correzioni di rotta di De Laurentiis fossero arrivate prima, probabilmente questa squadra avrebbe reagito come ad Anfield. Sono stato molto critico con i giocatori quando hanno rifiutato il ritiro, ma questa volta devo lodarli perché hanno dimostrato - seppure in presenza di multe significative - di avere una professionalità, serietà, attaccamento alla maglia che in questo momento pochi credevano. Se tutto ciò non fosse successo, sarebbe stato meglio. Purtroppo è accaduto, ed anche dalle esperienze negative si impara qualcosa. Il Napoli è difatti qualificato, ora si apre una nuova fase. Da una parte il girone si è messo molto bene, considerando che il Napoli può ancora finire in testa e dall'altra parte c'è un campionato che si può recuperare per almeno i primi 4 posti. I primi due sono andati, arrivare terzo o quarto è ancora possibile e secondo me si riscatterebbe una stagione. Il Napoli ha un allenatore da Champions e quindi chissà. Peccato quest'anomalia dei tifosi un po' disamorati, sicuramente si può recuperare giocando bene, Ancelotti ha tutti gli strumenti. E' stato fatto un passo decisivo per la qualificazione, ma non basta".