Padovan: "Penso che il Napoli passi al Camp Nou. In gara secca tutto può accadere"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Juve-City? È una bella partita, il City è molto forte, ma ha perso contro il Southempton. Se non fosse il City, potrebbe essere qualcun altro ad avere la strada spianata. L'Atalanta ha una grossa chance con la strada spianata fino in semifinale. È una Champions League anomala, il Bayern arriva da un mese di stop, può perdere il ritmo partita. Penso che il Napoli passi al Camp Nou. Nella partita secca tutto può accadere. Napoli-Milan? Gattuso fa un gioco di ripartenza come tante squadre, ma non gli ho mai visto fare il catenaccio. Pioli ancor meno, non è catenacciaro, prende anche tanti gol e ne fa altrettanti. Si gioca una partita tra due allenatori di mentalità aperta, il Napoli è tranquillo, l'Europa ce l'ha già, il Milan sta facendo di tutto per raggiungerla".