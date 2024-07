Padovan: “Per Osimhen non arriveranno offerte! Altro errore di ADL, non doveva fare l’ingordo”

"E adesso si ritrovano con un Osimhen sul gobbo e non sanno di cosa farsene".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Non arriveranno offerte per Osimhen, era l’anno scorso che lo si doveva vendere: altro errore del presidente De Laurentiis. Quando ti offrono 100mln per uno non devi fare l’ingordo e dire l’anno prossimo ne vale 20 in più, perché non è così.

E adesso si ritrovano con un Osimhen sul gobbo e non sanno di cosa farsene, non perché sia diventato un brocco, ovviamente è un giocatore importante, ma nel frattempo gli hanno fatto un contratto da 10mln. Questo è un contratto che il Napoli non può e non vuole sopportare, direi giustamente perché aveva fatto il calcolo: lo vendiamo l’anno prossimo. Non si fanno questi calcoli, si prendono i soldi, soprattutto se sono tanti, nell’anno in cui te li offrono. L’anno dopo cambiano tutte le dinamiche”.