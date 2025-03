Padovan: “Perché Conte dovrebbe andar via? Napoli all’altezza delle sue ambizioni"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Il Napoli deve tenersi stretto Conte, a maggior ragione con la classifica che potrebbe maturare domenica sera dopo lo scontro diretto tra Inter e Juventus. È un allenatore che costa molto, ma che sta facendo la differenza. E la sta facendo anche a Napoli. Se vincerà lo scudetto avrà fatto un capolavoro, ma lo avrà fatto anche in caso contrario.

Sento parlare del suo futuro altrove, ma non capisco perché Conte dovrebbe andare via così presto. Forse Kvara a parte le volontà dell’allenatore sono state rispettate in pieno. Non era facile rinunciare a un’offerta di 70 milioni. I contratti di De Laurentiis sono ferrei, e l’allenatore non mi pare affatto scontento. Conte è tornato ad altissimi livelli, e il Napoli può essere sicuramente all’altezza di questo allenatore. Ricordiamo che solo due anni fa questo club ha vinto lo scudetto con un altro grande tecnico. Non so se i tifosi della Juventus lo rimpiangono. Non si è mai parlato di una trattativa concreta. Invece per il Milan si tratta di un grosso rimpianto, anche se ancora non si è capito chi in quella fase ha detto di no. Questa congiunzione di entusiasmo e di qualità può portare a risultati entusiasmanti e di qualità anche all’estero. Per Conte è un’occasione di confermarsi bravo anche in Europa. Conte non fa un favore al Napoli, questo deve essere chiaro. Con quello che prende e le ambizioni della società l’interesse a lavorare insieme è reciproco”.